ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق بعد زيادة الدقيق

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق المواد الغذائية، إن أسعار المكرونة الحرة شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الفترة الماضية، بعد زيادة أسعار الدقيق.

وبحسب أحمد إسماعيل عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فإن متوسط كيلو المكرونة ارتفع بسوق التجزئة إلى بين 10 جنيهات و11 جنيهًا بحسب المنطقة التي تباع بها مقابل 9 جنيهات و9.5 جنيه قبل الزيادة.

وهو ما اتفق معه يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية قائلا إن زيادة أسعار الدقيق دفعت أسعار المكرونة للزيادة بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وذكر إسماعيل، أن أسعار الدقيق في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد عالميًا.

وبحسب وكالة بلومبرج، تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، حيث تستورد من العديد من دول العالم مثل روسيا وأستراليا وبولندا وفرنسا وأمريكا ورومانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

وزاد متوسط سعر طن الدقيق خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى 7500 جنيه للطن مقابل 7 آلاف جنيه قبل الزيادة، وفقا لقول إسماعيل.

وكانت هناك توقعات بارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع القمح عالميا، وفقا لقول متعاملون بسوق الحبوب لمصراوي في وقت سابق.