متحور كورونا يضرب الأسواق وسعر النفط يهبط أكثر من 5%

كتبت – شيماء حفظي:

عصفت مخاوف المستثمرين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، قد يكون مضادًا للقاحات، بأسواق النفط والبورصات العالمية، بينما استفاد الذهب وحيدا مع الإقبال على الملاذات الآمنة.

وأثار تقرير بشأن سلالة جديدة مكتشفة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، مخاوف من تلقي الاقتصاد العالمي ضربة جديدة، فيما بدأت الدول قبل فترة وجيزة رحلة التعافي من الصدمة الأولى.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3% اليوم الجمعة، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.3% متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام.

كما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.3% وتراجع المؤشر داكس الألماني 3.4% وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3%.

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5% بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة.

ونزل سهم IAG المالكة للخطوط الجوية البريطانية وسهم شركة EasyJet بأكثر من 12%.

وهبط قطاع أسهم شركات النفط والغاز 5.8% في حين تراجع قطاع شركات التعدين 4.4%، كما انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء السلالة الجديدة لكورونا التي عززت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

كما انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم، بسبب مخاوف من يتضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.

المخاوف من زيادة المعروض، جاءت متأثرة بقرارات الإفراج عن احتياطات أمريكية إضافة إلى تقويض الطلب حال انتشرت سلالة جديدة من فيروس كورونا التي أثارت قلق المستثمرين.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي، عن خطط للإفراج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين مثل الصين والهند واليابان في محاولة لتهدئة الأسعار، وهو ما قد يؤدي لتضخم الإمدادات الفترة المقبلة.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت 4.7 دولار، بما يعادل 5.7%، إلى 77.54 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 دولارات بما يعادل 6.3%، إلى 73.44 دولار للبرميل.