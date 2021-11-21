تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في منتصف التعاملات بشكل طفيف، وهبط سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وكان سعر الذهب قد تراجع بقيمة طفيفة بلغت جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر الذهب اليوم شهد انخفاضًا طفيفًا بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم.

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 538 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 692 جنيهًا.

هبطت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 807 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا حوالي 1845 دولارا للأوقية، بختام تعاملات جلسة الجمعة، أخر جلسات الأسبوع.

اليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية.

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