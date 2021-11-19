أسعار الخضروات في أسبوع: زيادة في الطماطم والكوسة والبطاطس

كتبت – شيماء حفظي:



زادت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والبطاطس والكوسة، بينما تراجع سعر الفلفل الحامي البلدي.

وارتفع سعر كيلو الطماطم، وسعر كيلو البطاطس اليوم الجمعة 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، فيما زاد سعر كيلو الكوسة 1.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم:

سعر الطماطم اليوم: بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

سعر البطاطس اليوم: بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

سعر البصل اليوم: بين 2 و3.5 جنيه.

سعر الكوسة اليوم: بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

سعر الفاصوليا اليوم: بين 4 و6 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي اليوم: بين 2 جنيه و4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم: بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

سعر الفلفل الحامي البلدي اليوم: بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

سعر الملوخية اليوم: بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

سعر الخيار البلدي اليوم: بين 2.5 و4.5 جنيه.

سعر البامية اليوم: بين 5 و9 جنيهات.

سعر البسلة اليوم: بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم:

سعر البرتقال البلدي اليوم: بين 2 و3.5 جنيه.

سعر البرتقال أبو سرة اليوم: بين 3 و5 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.

سعر اليوسفي اليوم: بين 4 و7 جنيهات.

سعر الليمون البلدي اليوم: بين 5 و8 جنيهات.

سعر الجوافة اليوم: بين 4 و7 جنيهات.

سعر الرمان اليوم: بين 4 و7 جنيهات.

سعر الموز البلدي اليوم: بين 6 و9 جنيهات.