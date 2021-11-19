وزير الاتصالات يبحث التعاون مع السويد في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني

كتب - علاء حجاج:

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هوكان إيمسجارد سفير مملكة السويد بالقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيات المالية، والابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء المدن الذكية، والأمن السيبرانى، والبحوث التطبيقية، والاستفادة من الخبرة السويدية في التطبيقات التكنولوجية المختلفة التى تخدم المواطنين فى شتى المجالات.

وخلال الاجتماع؛ أكد طلعت على اهتمام الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان، حيث تُعتبر مصر من الدول الرائدة في تصدير مواهبها من الشباب إلى الدول التي تحتاج إلى مهارات مدربة مثل السويد، وغيرها من الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

واستعرض طلعت استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصرى من خلال إتاحة برامج بناء القدرات على مستويات مختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات لتحفيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب.

وأوضح الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مبادرة "حياة كريمة" والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لضمان توفير خدمات الانترنت لكل مواطن فى قرى المبادرة؛ مشيرا الى أن هذه الخدمات لم تعد رفاهية بل تعد حق أساسي لكل مواطن وعنصر رئيسي للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة فى ضوء بناء مصر الرقمية.

وأعرب هوكان إيمسجارد عن سعادته بالاجتماع مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدًا بالجهود المبذولة على المستوى الوطنى؛ مؤكدا على الدور الهام للتكنولوجيات الحديثة فى النهوض بحياة المواطنين فى كافة أرجاء العالم.

ووجه السفير السويدي الدعوة للوزير، لزيارة السويد والتعرف على التجربة السويدية في بناء المدن الذكية، واجتذاب الشركات الناشئة، خاصة وأن منظومة ريادة الأعمال السويدية تعد من أسرع المنظومات نموًا حول العالم، وكذلك فى تطوير التكنولوجيات المالية حيث تُعد السويد من الدول الرائدة في التحول إلى المجتمع النقدي.