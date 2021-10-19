أسعار الذهب في مصر تقفز 5 جنيهات بتعاملات اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 جنيهات للجرام بعدما تراجعت في تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 778 جنيها مقابل 773 مقابل أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 666.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 889 جنيهًا، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6224 جنيهًا.

وأرجع نجيب، الزيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بزيادة سعر الخام عالميا، إلى 1780 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1778.20 دولار للأونصة.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.