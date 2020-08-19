أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.6 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و3.6 جنيه.
البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.
البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و16 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 0.6 قرشا و2 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.
المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الخبر التالى:البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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