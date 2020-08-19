أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.6 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 0.6 قرشا و2 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.