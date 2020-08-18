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إعفاءات تقدمها الحكومة لمن يسرع بسداد متأخرات الضرائب في 6 أشهر (إنفوجرافيك)

04:22 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
إعفاءات تقدمها الحكومة لمن يسرع بسداد متأخرات الضرائب في 6 أشهر (إنفوجرافيك)

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلنت وزارة المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" أمس الأول الأحد، والذي يتضمن عددا من الإعفاءات المقررة لممولي الضرائب المتأخرين عن السداد في حال الإسراع بسداد أصل الضريبة خلال الأسابيع والشهور المقبل.

ودعا محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم، الممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بالقانون، وذلك من خلال سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة.

ويشتمل القانون، بحسب الوزير، على إعفاءات من مقابل تأخير سداد الضريبة أو الرسوم المستحقة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية أو غيرها من مستحقات الدولة.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يُسهم في مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال "الجائحة".

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز الإعفاءات الواردة في القانون من غرامات تأخر سداد الضرائب أو مستحقات الدولة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

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وزارة المالية سداد متأخرات الضرائب الضرائب السيسي

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