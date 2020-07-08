الإحصاء: 11.4% انخفاضًا في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل بسبب كورونا
كتبت- ياسمين سليم:
انخفض نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 11.4% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 98.5 خلال أبريل مقابل 111.2 خلال شهر مارس.
وانخفض نشاط الصناعات التحويلية نتيجة تراجع الرقم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 12.6% في ظل أزمة كورونا وتوقف التعليم، وفقًا للبيان.
كما تراجع الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر خلال شهر أبريل بنسبة 29%، بسب الحجر الصحي على بعض الشركات وتوقف خطوط الإنتاج في ظل أزمة كورونا.
وفي المقابل ارتفع نشاط صناعة التعدين واستخراج المعادن خلال أبريل بنسبة 15.9% مقارنة بمارس الماضي، وذلك بسبب زيادة استخراج الأملاح والمعادن نظرًا لتداعيات أزمة كورونا، بحسب بيان الإحصاء.
كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة منتجات المطاط واللدائن خلال شهر أبريل بنسبة 12.6% مقارنة بشهر مارس، بسبب زيادة المبيعات من المنتجات الطبية المصنعة من المطاط.
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