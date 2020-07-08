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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

09:59 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات، و 170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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