مدبولي يقرر استمرار نيفين جامع كرئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة عام

كتب- مصطفى عيد:

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قرارا بتجديد الثقة في نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كرئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة عام.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، أصدر مدبولي قرارا أيضا بتعيين طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات نائبا للرئيس التنفيذي للجهاز.

وأشارت نيفين جامع إلى أن هذا القرار يأتي في مرحلة تشهد عددا كبيرا من التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن الجهاز مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع، وتشجيع المزيد من المواطنين لإقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وذكرت نيفين جامع أنه يتم حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية.

وأوضحت أن القانون سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع في ضوء التيسيرات التي يتضمنها لإقامة المشروعات الجديدة والمزايا التي يتضمنها لتشجيع المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وقال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي الجديد للجهاز، إن الجهاز يقوم بتعبئة الموارد المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لتنفيذ سياسات التمويل والدعم الفني لمختلف أنواع المشروعات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطوير في الخدمات التي يقدمها الجهاز خاصة الإلكترونية والتفاعلية التي تتفق مع اتجاه الحكومة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتطويرها.

وكان رئيس الوزراء أعلن في يناير الماضي تجديد الثقة في نيفين جامع كرئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أيام من تعيينها وزيرة للتجارة والصناعة في ديسمبر 2019.