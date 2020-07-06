وزيرة التجارة تعني الفريق العصار: التاريخ لن ينسى دوره في خدمة الوطن
القاهرة- مصراوي:
نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الفريق محمد سعيد العصار الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة كفاح كبيرة فى خدمة الوطن .
وقالت الوزيرة إن التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قام به الفقيد والتضحيات التى قدمها للوطن فى كافة المهام والمسئوليات التى تولاها سواء داخل القوات المسلحة أو فى الحكومة المصرية وجميعها نجاحات ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا.
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