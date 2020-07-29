هيرميس مدير طرح صفقة بيع 7% من أسهم فوري في البورصة بقيمة 50 مليون دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت المجموعة المالية هيرميس، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أتمت بيع 7% من أسهم شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية، في البورصة المصرية، في الصفقة التي قامت فيها بدور مدير الطرح، والتي بلغت قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

وأضافت المجموعة أنها قدمت كذلك خدماتها الاستشارية للأطراف وهم صندوق المشروعات المصري الأمريكي و«Link HoldCo BV Helios» ومؤسسة التمويل الدولية و«ResponsAbility» والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومجموعة من موظفي شركة فوري.

ومنذ تأسيسها عام 2007، تعتبر شركة فوري هي المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة وأكثر من ١٥١ ألف موقع.

وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس إن شركة فوري تعتبر أحد أهم الفرص الاستثمارية التي تنال استحسان مجتمع الاستثمار وشبكة عملاء الشركة، وهو ما ساهم في إتمام الصفقة في زمن قياسي.

وأشاد جاد باستمرار فريق العمل في الإتمام الناجح لصفقات متعددة تغطي أسواق المال والدمج والاستحواذ وهيكلة الدين رغم الظروف الراهنة التي تواجه الأسواق الناشئة والمبتدئة.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تربعت على قمة ترتيب مستشاري صفقات أسواق المال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الأول من العام الجاري، وتعتبر صفقة بيع أسهم شركة فوري بالسوق الثانوي وقيمتها 50 مليون دولار هي ثاني صفقات أسواق المال التي تنفذها الشركة عقب إتمام صفقة طرح أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بالسوق السعودي تداول بقيمة تقارب 700 مليون دولار.