"أمان" تتعاون مع البنك الأهلي لتقديم خدمات التحصيل عبر الكروت البنكية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أمان للدفع الإلكتروني، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، تعاونها مع البنك الأهلي المصري، بهدف تمكين شبكة التجار الخاصة بأمان للدفع الإلكتروني من تقديم عدد من خدمات التحصيل الإلكترونية بواسطة الكروت البنكية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي بعد حصولها على رخصة "مُيسر الدفع payment facilitator" من البنك المركزي المصري للتعامل مع المدفوعات المالية نيابة عن البنوك.

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن الخدمة تُمكن العملاء من الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة بواسطة الكروت البنكية المختلفة مثل ميزة، وماستر كارد، وفيزا.

وأضاف وهبي أن الشركة تمتلك شبكة واسعة من التجار والبالغ عددهم 55 ألف تاجر منتشرين في كل محافظات مصر ولديهم ماكينات أمان للدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء التجار 30 ألف تاجر يقبلون الدفع بالكروت البنكية المختلفة، بالإضافة إلى 25 ألف تاجر يقبلون الدفع عن طريق استخدام خاصية رمز الاستجابة السريع "QR Code".

وذكر وهبي أن هذه الخدمة سيكون لها تأثير كبير على زيادة قبول طرق الدفع الإلكترونية وتوسيع قاعدة انتشارها بما يدعم رؤية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي من خلال هذه الفئة من الشركات والتجار.

وتتيح رخصة "مُيسر الدفع" للشركة تقديم مجموعة من الخدمات مثل إنشاء منصة تكنولوجية لتحصيل فواتير خدمات الشركات، وتزويد البنك ببيانات تلك الشركات التي يتم إدراجها، وتزويده بالوضع التعاقدي مع التجار وفقًا لمتطلبات البنك.

كما يمكن للشركة- من خلال هذه الرخصة- تقديم خدمات الدعم الفني اللازم لشبكة التجار، وتقديم تقارير إلزامية عنهم والتي تشمل المعاملات التي قاموا بتنفيذها.

وقال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن هذا التعاون يهدف إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل دفع رقمية تكون متاحة على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع.

وأضاف أنه سيتم توزيع ماكينات الـ POS جغرافيا وتفعيلها في كافة المحافظات طبقاً لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن.