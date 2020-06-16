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البورصة تقفز 2.6% مع بداية تعاملات الثلاثاء

11:09 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
البورصة تقفز 2.6% مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.6% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10945 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.68%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10668 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين الأجانب

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