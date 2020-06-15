سعر كيلو الدواجن يتراجع 5 جنيهات في الأسواق
كتبت- دينا خالد:
تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم الأحد 5 جنيهات، ليصل إلى 20 جنيهًا بالمزرعة مقابل 25 جنيهًا في بداية الشهر الجاري، ليباع بنحو 27 جنيهًا بالأسواق، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض انخفض 5 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 24 جنيهًا مقابل 29 جنيهًا في بداية الشهر الجاري، ليباع بنحو 28 جنيهًا للكرتونة بالأسواق.
وأرجع السيد، تراجع الأسعار، إلى انخفاض الطلب على الشراء بعد الخروج من شهر رمضان واستعدادا لعيد الأضحى.
وأشار السيد، إلى أن غلق المحلات والمطاعم والفنادق قلل الطلب على الدواجن مما ساهم في انخفاض الأسعار.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
44598
عدد المصابين
-
11931
عدد المتعافين
-
1575
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7915941
عدد المصابين
-
4068036
عدد المتعافين
-
433181
عدد الوفيات
إعلان