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سعر كيلو الدواجن يتراجع 5 جنيهات في الأسواق

01:38 م الإثنين 15 يونيو 2020
سعر كيلو الدواجن يتراجع 5 جنيهات في الأسواق

الدواجن

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم الأحد 5 جنيهات، ليصل إلى 20 جنيهًا بالمزرعة مقابل 25 جنيهًا في بداية الشهر الجاري، ليباع بنحو 27 جنيهًا بالأسواق، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض انخفض 5 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 24 جنيهًا مقابل 29 جنيهًا في بداية الشهر الجاري، ليباع بنحو 28 جنيهًا للكرتونة بالأسواق.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار، إلى انخفاض الطلب على الشراء بعد الخروج من شهر رمضان واستعدادا لعيد الأضحى.

وأشار السيد، إلى أن غلق المحلات والمطاعم والفنادق قلل الطلب على الدواجن مما ساهم في انخفاض الأسعار.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

الدواجن سعر كيلو الدواجن

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