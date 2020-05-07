تراجع الخيار وصعود الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البطاطس والخيار البلدي بين 5 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والكوسة والبرتقال البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنهين.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.