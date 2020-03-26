استقالة العضو المنتدب لفوري ويؤسس صندوقا متخصصا بالتكنولوجيا المالية

القاهرة- وكالات:

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية بمصر، إنه تقدم باستقالته من الشركة، على أن يظل عضوا غير تنفيذي بالإدارة ليبدأ تأسيس صندوق متخصص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف عكاشة لرويترز، "صندوق الاستثمار الجديد سيركز على مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار.. وشركة فوري ستكون أحد المستثمرين معنا في الصندوق الجديد".

وقالت فوري في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق على استقالة محمد عكاشة من منصب العضو المنتدب، وأن يتولى أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة كافة مسؤولياته.

وتأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة.

والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7% لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من الأسهم.