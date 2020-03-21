أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق الجملة



كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة، خلال اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 24 و28 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور يتراوح سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

فيما تراوح سعر الجمبري الممتاز 10 بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.