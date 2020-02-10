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استقرار أسعار الذهب العالمية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا

10:28 ص الإثنين 10 فبراير 2020
استقرار أسعار الذهب العالمية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي الفيروس التاجي في الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1570.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولار.

وقلصت الأسهم الأسيوية الخسائر مع بدء عودة العمال إلى المكاتب والمصانع في الصين حيث خففت الحكومة بعض القيود.

غير أن المخاوف في السوق بشأن أثر الوباء الذي أودي بحياة أكثر من 900 شخص في الصين مستمرة.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، "ما زال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر (الفيروس) ونرى تناميا في الوفيات والإصابات. العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة. إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب"

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين في يناير كانون الثاني "أضر قليلا" بالذهب.

وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2328.42 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.72 دولار وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.20 دولار.

أسعار الذهب فيروس كورونا الصين

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