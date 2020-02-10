أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بسن 2 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11جنيها.
الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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