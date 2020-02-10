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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:48 ص الإثنين 10 فبراير 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضار

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بسن 2 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الطماطم أسعار الخضار أسعار الفاكهة البطاطس الكوسة

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