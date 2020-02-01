جولات تفقدية لرئيس مصلحة الضرائب لمتابعة سير العمل بالمأموريات

كتب- مصطفى عيد:

أجرى رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدة جولات تفقدية الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، وفقًا لما ذكره بيان من المصلحة اليوم السبت.

وقال البيان إن الجولات كانت متابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين.

وبحسب البيان افتتح رئيس المصحلة، مأمورية محرم بيك بالإسكندرية بعد تحديثها وتطويرها في إطار خطة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لتطوير مبان ومقار المصلحة، موضحاً أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة.

وأضاف أن المصلحة استعدت بكافة الإجراءات والاستعدادات لانجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذي سينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وللأشخاص الاعتبارية في 30 أبريل.

وشملت الجولات التفقدية من مأمورية قصر النيل وعابدين ومصر القديمة والسيدة زينب والمنيل والأزبكية وبولاق أبو العلا والخليفة ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية استثمار القاهرة والموسكي والظاهر والمعادي ومكتب الذهب، بحسب البيان.

وضمت الزيارات مناطق ( شرق ، وغرب ، ووسط الأسكندرية) ، ومنطقة الجمرك والمأموريات التابعة لهم ( الرمل والمنتزه وسيدي جابر والعطارين وبرج العرب ومحرم بيك والدخيلة ومينا البصل وكرموز والمنشية والجمرك والإدارة المركزية للمنافذ الجمركية.

وقال البيان إن العاملين أعربوا عن سعادتهم بهذه الجولات التي تعكس مدى الاهتمام بهم، وخاصة أن هناك العديد من المأموريات التي تم زيارتها للمرة الأولى من قبل رئيس المصلحة.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب جميع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بتجميع كافة مشكلات ومطالب العاملين خلال تلك الجولات، والتي يقوم بدراستها على الفور بعد كل جولة مع كل من رئيس قطاع المناطق ورئيس قطاع الشئون التنفيذية بحيث يتم حلها في أسرع وقت، مشددا على أن بابه مفتوح للجميع.

وأضاف رضا عبد القادر خلال زياراته أن وزير المالية سوف يقوم بعمل جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم الإقرارات الضريبية بمختلف المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان بنفسه على جودة الخدمات المقدمة للممولين، من حيث توفير الدعم الفني، وتخصيص أكثر من مكان لتلقى الإقرارات تجنبا للتكدس والازدحام.

وأعطى رئيس المصلحة تعليماته لكل من الإدارة المركزية للشئون الإدارية والإدارة الهندسية لمرافقته خلال تلك الجولات تحديد احتياجات ومتطلبات تلك المناطق والمأموريات وأخذ كافة الملاحظات على أرض الواقع، وتوفيرها سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو توفير الاثاثات وغيرها من المتطلبات أول بأول.

وعقد رئيس مصلحة الضرائب اجتماعات عقب كل جولة مع رؤساء المناطق والمأموريات، أكد فيها على اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الضريبية وتطويرها وميكنتها، وأوضح أنه يقوم بنقل صوت العاملين ومطالبهم إلى وزير المالية أول بأول، لافتاً إلى اهتمام وزير المالية بتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.

وأعطى رئيس المصحلة توجيهات لكافة رؤساء المناطق والمأموريات بضرورة وجود واجهة مشرفة بالمأموريات استعدادا لموسم الاقرارات الضريبية من خلال تخصيص أكثر من مكان لتلقي الاقرارات الضريبية، وتوفير أماكن لاستقبال وانتظار للممولين لتجنب التكدس والزحام ولتوفير وقت وجهد الممولين، بالإضافة إلى استعداد جميع العاملين بالحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني ومساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا ومساعدتهم في تحديث بياناتهم.

وقال إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة ، وذلك من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي، وكيفية ملء النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها وذلك على رقم 16395.