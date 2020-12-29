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وزير قطاع الأعمال يطالب الشركات التابعة بالالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

12:35 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
وزير قطاع الأعمال يطالب الشركات التابعة بالالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة وشركاتها التابعة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة حفاظا على سلامة العاملين وتنظيم العمل.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة والتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

وأكد الوزير أهمية التزام كافة الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية وتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه الجهة محققا للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المطلوبة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين وأيضا المترددين على جهة العمل.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الالتزام باستمرار تخفيض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية بالشركات وتدوير العمل بشكل تبادلي بما لا يتعارض مع سير العمل بهذه القطاعات.

قطاع الأعمال هشام توفيق فيروس كورونا

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