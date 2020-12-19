وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تعدت 24 مليار دولار حاليًا

كتبت-شيماء حفظي:

قال محمد معيط وزير المالية، إن رصيد الأجانب في أدوات الدين الحكومية تعدت 24 مليار دولار حاليا.

وأضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن نحو 20 مليار دولار استثمارات في أذون الدين خرجت في 5 أشهر بسبب كورونا.

وبحسب وزير المالية فإن مصر ودول العالم لا تزال في وسط زلزال كورونا وهو ما يؤثر على معدلات الدول وستكون هناك تبعات للزلزال لا أحد يعرف مداها.

وتمكنت مصر من التعامل مع أزمة كورونا من خلال تخصيص 100 مليار جنيه والإجراءات التحفيزية التي وجهت للقطاعات الأكثر تضررا، بحسب معيط.

وأوضح أن الحكومة استهدفت الحد من تأثيرات أزمة كورونا على البطالة والمؤشرات الاقتصادية وهو ما نتج عنه تصنيف الاقتصاد المصري بأنه استطاع أن يستوعب الجزء الأكبر من الأزمة وسجل واحدا من أفضل 5 أداء على مستوى العالم.

وأضاف أن الحكومة عازمة على الاستمرار في ضخ استثمارات كبيرة في كافة المجالات والقطاعات الإصلاحات المالية.

وبحسب معيط فإن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة 105.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه رغم تراجع إيرادات الدولة بنحو 200 مليار جنيه تمكنت مصر من خفض العجز الكلي إلى 7.9% في العام المالي الماضي ونستهدف الوصول إلى 7.3%.