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وزير المالية لمصراوي: صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد خلال أسبوع

12:03 م السبت 19 ديسمبر 2020
وزير المالية لمصراوي: صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد خلال أسبوع

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي ستتم خلال أسبوع.

وأضاف لمصراوي، على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت، أن الصندوق وافق أمس على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار، والصرف خلال أسبوع.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار.

وأضاف الصندوق في بيان صحفي أن المجلس وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي یدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.

وفي يونيو الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج، لمدة عام، لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.

ووصل مجموع ما حصلت مصر عليه من قيمة القرض 3.6 مليار دولار حتى الآن.

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