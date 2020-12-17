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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:41 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و18 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 65 و75 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي الكابوريا السبيط الكاليماري

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