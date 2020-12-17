وزيرة الصناعة: تقدم كبير في مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قطعت شوطا كبيرا في مسار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين يرضي جميع الأطراف، حيث تم تحقيق تقدم كبير في عدد كبير من بنود الاتفاق خلال جولات التفاوض الثلاث السابقة.

وأضافت الوزيرة أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع هذا الاتفاق.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع اندريه سليبنيف، وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حالياً للإعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والمقرر عقدها في الربع الأول من العام المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق من شأنه نقل معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد لمستويات متميزة.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمشروعات الاستثمارية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفني خاصة وأن الدول أعضاء الاتحاد تمتلك خبرات كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الإمكانات الصناعية المتطورة بهذه الدول للصناعة المصرية.

وأوضحت نيفين جامع أن دول الاتحاد (روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان) تمثل نافذة هامة للصادرات المصرية لأسواق دول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا، كما أن مصر تمثل محوراً رئيسياً لنفاذ صادرات دول الاتحاد الأوراسي لأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.

وقالت إن الاتحاد الأوراسي يمثل تكتلا اقتصاديا هاما بالنسبة لمصر خاصة وأنه يتمتع بوجود أسواق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاق سيسهم في تشجيع دوائر الأعمال من الجانبين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة في كافة القطاعات الصناعية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي تقدير دول الاتحاد لدور مصر الريادي والمحوري بدول القارة الأفريقية، مشيرا إلى اهتمام دول الاتحاد بتعزيز التعاون الاقتصادي القاري مع الدول الأفريقية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لدول القارة.

وأوضح أن هناك توافقا كبيرا في الرؤى بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي حول العديد من بنود اتفاق التجارة الحرة، مضيفا أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري وتوطين الصناعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة، والاستفادة من السوق المصري كمحور للأسواق الأفريقية.

وحضر اللقاء طارق شلبي، مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، وأحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.