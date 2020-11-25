خسر ٣٣ جنيها في أقل من شهر.. هل ينعش انخفاض سعر الذهب الطلب؟

كتبت-شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي منذ بداية الشهر الجاري حتى اليوم الأربعاء نحو 33 جنيهًا للجرام الواحد، وذلك تأثرا بسعر المعدن بالبورصات العالمية.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 إلى 788 جنيهًا، اليوم، مقابل 821 جنيهًا بداية الشهر الجاري.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات.

حركة السوق

وقال تجار للمشغولات الذهبية بالسوق المحلي، لمصراوي، إنه برغم تراجع أسعار الذهب إلى مستويات كبيرة خلال الشهر الجاري، إلا أن هذا لم يحرك السوق كما كان متوقعا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي لم ينشط حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ووصف نجيب، حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية بالضعيفة جدا.

وبحسب رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، فإن من المفترض كلما تراجعت الأسعار الذهب في السوق المحلي كلما زاد الإقبال على الشراء، ولكن هذه الفترة لم يحدث ذلك.

وذكر العباسي، أنه برغم تراجع الأسعار إلى هذه المستويات إلا أنه يعتبر أيضا السعر مرتفع بالنسبة للزبون.

وقال رئيس شعبة الذهب، إن 80% من مشتري الذهب في مصر يمثلون الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن هذه الطبقة خلال الفترة الماضية كانت تبيع ما لديها من ذهب لتغطية مصروفاتها في ظل أزمة كورونا.

وأشار العباسي، إلى أن مع انفراجه أزمة كورونا واستمرار الأسعار عند هذا المستوى أو هبوطها ستتحسن حركة البيع والشراء بسوق الذهب.