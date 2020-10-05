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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:54 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.75 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 3.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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