ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال منتصف تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 2.5 جنيه، لتسجل بالمزرعة 35.5 جنيه مقابل 33 جنيها الأسبوع الماضي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تتراوح بين إلى 39 و40 جنيها، مقابل 38 و39 جنيها الأسبوع الماضي، كما زاد سعر كيلو الدواجن البيضاء بشكل طفيف، لتصل إلى 26 جنيها بالمزرعة، مقابل 25 جنيها الأسبوع الماضي، وتباع بالأسواق بين 31 و32 جنيها.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي لما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، و33 جنيها بالأسواق، وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.