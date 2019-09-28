التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع بتكلفة 490 مليار جنيه خلال عام

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم السبت إنها انتهت من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، خلال العام المالي الماضي بتكلفة إجمالية حوالي 490 مليار جنيه.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة صدور الملخص التنفيذي لتقرير "حصاد مرحلة البناء" للعام المالي الماضي، أن هذه المشروعات تتضمن 32 مشروعًا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه.

وبحسب البيان فإن الوزارة انتهت من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعًت ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إنها انتهت من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه، موضحة أنها انتهت من تصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب التقرير فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروعًا في برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد عن 3 مليارات جنيه في 26 محافظة، وتنفيذ 392 مشروعًا ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من 78 مشروعًا ضمن برنامج "الكباري والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه في 16 محافظة، والانتهاء من مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة لـ 926 مشروعًا بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وقال التقرير إن خلال العام المالي الماضي انتهت الوزارة من تنفيذ 775 مشروعا ضمن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعًا بتكلفة كلية 2.1 مليار جنيه فى برنامج "التحسين البيئي".

قال البيان إن أبرز تلك المشروعات تتمثل في مشروع المزارع السمكية في بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه، وإنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مجمع مصانع أسمنت بني سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.

وتناول التقرير المشروعات الأخرى التي تم الانتهاء منها في العام المالي الماضي في مجال البترول والثروة المعدنية، والتي تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة كلية 277 مليار جنيه، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تم الانتهاء من 244 مشروعًا بتكلفة كلية 76 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من 382 مشروعًا بتكلفة كلية تزيد عن 40 مليار جنيه في مجال تطوير خدمات الإسكان، وتنفيذ 44 مشروعًا بتكلفة كلية 16.7 مليار جنيه في مجال خدمات النقل والمواصلات، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 263 مشروعًا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه في مجال تحسين الموارد المائية والري.

وقال التقرير إنه خلال العام المالي الماضي تم الانتهاء ممن 569 مشروعًا في مجال التعليم بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم الإنتهاء من 9 مشروعات بتكلفة كلية 123 مليون جنيه في مجال التعليم الجامعي، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعي وإضافة 39 حضانة أطفال جديدة وتوفير 63 سريرًا جديدًا بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن إنشاء 26 كلية جديدة و3 جامعات حكومية.

وبحسب البيان فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية بتكلفة كلية 2.2 مليار جنيه في مجال تحسين الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذه المشروعات نتج عنها إنشاء 4 مستشفيات جديدة وهم أطفال النصر بمحافظة بورسعيد وإسنا والعديسات بمحافظة الأقصر ومستشفى العجمي النموذجي بمحافظة الإسكندرية، والانتهاء من تطوير وتجهيز 11 مستشفى وإضافة 623 سريرًا جديدًا، وإنشاء 17 مركز إسعاف وتطوير 116 مركزًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال البيان إن تم تنفيذ 2585 مشروعًا بتكلفة كلية 42.3 مليار جنيه في محافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وبني سويف والأقصر والوادي الجديد وقنا، تشمل الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعًا ضمن برامج تنمية صعيد مصر، بتكلفة كلية بلغت 222 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم توجيه 944 مليون جنيه لعدد 202 مشروع في محافظات سوهاج وبني سويف والمنيا وأسيوط وأسوان ضمن مبادرة "حياة كريمة" كما تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن.