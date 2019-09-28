المالية: افتتاح ٣ مراكز ضريبية وجمركية مدمجة قبل نهاية العام

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم السبت إنها سيتم افتتاح ٣ مراكز ضريبية وجمركية مدمجة ببعض المحافظات قبل نهاية هذا العام ليتزامن ذلك مع بداية موسم تقديم الإقرارات، الذي يبدأ في شهر يناير من كل عام.

وأضاف البيان أنه من خلال هذه المراكز سيتم سداد كل المستحقات الضريبية مثل "الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية والرسوم الجمركية" عبر مراكز موحدة تيسيرًا على الممولين.

وبحسب البيان فإن هذا الإجراء يعمل على تخفيض الوقت اللازم لدفع الضرائب على النحو الذي يُسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال، من خلال توطين الخبرات التكنولوجية التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.

وقال البيان إنه سيتم افتتاح مركز مدمج للضرائب بالإسماعيلية وأخر بالإسكندرية ومركز مدمج للضرائب والجمارك بدمياط الجديدة، كمرحلة أولى، بمراعاة تحسين بيئة العمل والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

وبحسب البيان فإن تشغيل مركز كبار ممولي المهن الحرة بالحي العاشر بمدينة نصر، أسهم كثيرًا في التيسير على الممولين وتسهيل إجراءات سداد مستحقاتهم الضريبية.

وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، في البيان إن هذه المراكز الضريبية المدمجة والتي بدء تشغيل بعضها في مدن قليوب والطور وسفاجا ويجرى العمل على تجهيز عدد أخر تُوفر للممولين الوقت والجهد.

وتمكن هذه المراكز في معرفة قيمة الضرائب بجميع أنواعها المستحقة عليهم وسدادها من خلال مقر واحد مدمج، بحسب حازم.

وقال إنه في إطار التيسير على المواطنين، سيتم إتاحة أكثر من منفذ لخدمة الممولين بمكتبي الضرائب العقارية بالقاهرة الجديدة والذي تم تشغيلهم حديثا، ويتم من خلاله تقديم الخدمات الضريبة المختلفة خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية.

لافتًا إلى أنه تم السماح بسداد الضرائب العقارية للوحدات بالساحل الشمالي، والبحر الأحمر، والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، من خلال مبنى الخزانة العامة بالقاهرة وكذلك من خلال منفذ آخر بمبنى الضرائب العقارية بمدينة الشيخ زايد كما سيتم تشغيل منافذ خدمة لممولي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في نفس المبنى خلال الشهر المقبل.