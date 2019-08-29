المالية: تعيين 3 مستشارين جدد للوزير.. ولا نواب للسياسات الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم تعيين رامي محمد مستشارا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر تيمور مستشارا لوزارة المالية لتطوير مشروعات الضرائب، واللواء وليد عبد الله مستشارا لوزير المالية لتكنولوجيا المعلومات لمصلحة الضرائب، ومصلحة الخدمات الحكومية؛ بما يُسهم فى تحديث إدارة المنظومة الضريبية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن ما نُشر حول السير في إجراءات تعيين محمد هشام الحموي نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية، عارٍ تماما من الصحة.

وأضافت الوزارة: "هناك نائبان لوزير المالية هما أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وإيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة".