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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

    11:18 ص السبت 17 أغسطس 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.

    وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

    وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق الجملة السمك البلطي السمك البوري

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