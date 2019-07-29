البورصة تنهي تعاملات الاثنين على تراجع جماعي لمؤشراتها

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 13412 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بنحو 26.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بنحو 15.9 مليون جنيه و10.4 مليون جنيه على التوالي.

كان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.37% إلى مستوى 13460 نقطة، مع نهاية تعاملات، أمس، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.