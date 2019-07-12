تعرف على سعر العملات العربية والأجنبية في مصر خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، حيث سجل أمس الخميس 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.64 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه للشراء و18.84 للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 20.71 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع مقابل 20.84 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع.

وهبط أيضًا سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.43 جنيه للشراء و54.92 جنيه للبيع، مقابل 54.54 جنيه للشراء و54.97 جنيه للبيع.

ونزل سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، ليسجل أمس 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال القطري قرشا، إلى 4.30 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.51 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع.