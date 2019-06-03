مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأفريقي وهواوي للتعاون بمجالات تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة هواوي والاتحاد الأفريقي مذكرة تفاهم لتوطيد تعاونهما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال بيان صحفي لشركة هواوي اليوم الاثنين إن الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم هو تعزيز الشراكة في مجالات النطاق العريض، إنترنت الأشياء (IoT)، الحوسبة السحابية،5G والذكاء الاصطناعي.

وقع من الجانبين فيليب وانغ، نائب رئيس هواوي لمنطقة شمال أفريقيا وتوماس كويسي كوارتي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتوفر مذكرة التفاهم فرصًا جديدة لمختلف إدارات الاتحاد الأفريقي لتبادل الخبرات مع شركة هواوي في مجال إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديمها لدعم تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القاري الأفريقي، بما في ذلك الأمن السيبراني والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

وقال البيان إن الاتفاقية وقعت لمدة 3 سنوات، وهي تستند إلى مذكرة التفاهم السابقة الموقعة في فبراير 2015.

وتعتبر أفريقيا ثاني أكبر سوق للهاتف المحمول في العالم بعد آسيا. تقدر شركة Deloitt للأبحاث أنه بحلول عام 2020، سيتم تزويد 660 مليون أفريقي بهاتف ذكي ومن المتوقع أن يصل معدل الانتشار إلى مستوى 50٪ بحلول نهاية عام 2023 وفقًا لـ GMSA Intelligence.