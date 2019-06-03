"هيليوس" وصندوق المشروعات المصري الأمريكي يستحوذان على شركة مصر هاي تك

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة هيليوس إﻧﭭستمنت بارتنرز وصندوق المشروعات المصري الأمريكي اليوم الاثنين استحواذهما على 96.7% من شركة مصر هاي تك الدولية للبذور المتخصصة في مجال إنتاج البذور الزراعية في مصر.

قال أليخان ناثو، أحد الشركاء بهيليوس، في بيان صحفي إن فريق إدارة مصر هاي تك قد أقام نشاطًا بارزًا للبذور بسجل طويل الأمد ومكانة رائدة في السوق المصري.

وأضاف أن مصر هاي تك تتمتع بأن لها أسواق متنامية ومحفزات هيكلية قوية.

من جانبه قال ﭼيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي: إن "إمكانيات هذا الاستثمار سيسهم في تحسين الرقعة الزراعية المصرية".

وتأسست مصر هاي تك عام 1993 وهي تقوم بتطوير وإنتاج بذور هجين الذرة البيضاء والذرة الصفراء وحبوب الذرة الرفيعة والذرة الحلوة والخضروات في مصر.

وبحسب البيان فإن مكاتب نورتون روز فولبرايت ومعتوق بسيوني ودي إل إيه ﭘاﻴﭘر هما المستشارين القانونيين الأساسين لشركة هيليوس وصندوق المشروعات المصري الأمريكي ومكتب نيماستر للمحاماة والتميمي ومشاركوه هما المستشارين القانونيين للمساهمين البائعين، وجلف ستون كابيتال هي المستشار المالي لهم.