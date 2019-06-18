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    المدير المالي لكريم: أوبر ستبقي على علامتنا التجارية حتى بداية 2020

    03:27 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    المدير المالي لكريم: أوبر ستبقي على علامتنا التجارية حتى بداية 2020

    أوبر

    القاهرة – وكالات:

    قال أنكور شاه المدير المالي لشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء إن شركتي أوبر وكريم ستظلان كيانين منفصلين حتى الربع الأول من 2020 على الأقل، بحسب وكالة رويترز.

    وأوضح أن الربع الأول من 2020، هو الموعد المتوقع لاستكمال صفقة استحواذ أوبر على منافستها كريم.

    وقال شاه في مؤتمر مالي في دبي إن الإبقاء على علامتين تجاريتين منفصلتين في السوق ذاتها أفضل للمنافسة.

    وبموجب صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار، ستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكن العلامة التجارية لكريم وتطبيقها سيبقيان كما هما دون تغيير على الأقل في البداية.

    أوبر الشرق الأوسط شركة كريم أنكور شاه

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