"فايبر مصر" تقدر استثمارات مركزين للبيانات بالعاصمة بـ200 مليون دولار

كتب- محمد علاء الدين:

قدر بسام زكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة فايبر مصر، حجم الاستثمارات المتوقعة لإنشاء مركزين للبيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من 200 مليون دولار.

وقال زكي، خلال مؤتمر "مستقبل صناعة مراكز البيانات" اليوم الخميس، إن مصر تحتل المركز الثاني بين دول العالم من حيث عدد الكابلات البحرية المارة عبر أراضيها بعد أمريكا، معربا عن دعم شركته لخطوات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية بالصناعة.

وذكرت نورا حسن، المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو اليابانية لحلول أمن المعلومات في مصر، أن من أبرز تحديات التحول الرقمي هو أمن المعلومات، إلى جانب نشر التوعية بين المستخدمين بخطورة التهديدات الإلكترونية والمخاطر المصاحبة لأي تكنولوجيا جديدة ومنها مراكز البيانات.

وقالت نورا إن الشركات والمؤسسات باتت تدرك حاليا أهمية أمن المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة لذلك، على مستوى البيانات نفسها، وعلى مستوى مراكز الداتا سنتر.