الإحصاء: 202% ارتفاعا في صادرات منتجات البترول خلال مارس الماضي

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة العجز في الميزان التجاري وصلت إلى 4.15 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 3.77 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع 10.1%.

وأضاف الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية انخفض خلال شهر مارس الماضي إلى 2.58 مليار دولار خلال شهر مارس 2019 مقابل 2.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع 3.9%.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، والبرتقال الطازج بنسبة 55.4%، والبطاطس بنسبة 1.1%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 45.5%، والأسمدة بنسبة 2.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 2.7%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية خلال مارس الماضي إلى 6.73 مليار دولار مقابل 6.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة 4.3%.

وتعود زيادة قيمة الواردات، بحسب جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 14.3%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 29.8%، والقمح بنسبة 18.7%، واللحوم بنسبة 5%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.1%, ومواد أولية من الحديد أو الصلب بنسبة 8.1%، وسيارات الركوب بنسبة 5.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.3%.