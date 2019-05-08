"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع النمو في مصر إلى 5.9% العام المقبل

كتب- أحمد السيد:

توقع البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ، إن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي المقبل بنسبة 5.9%، مشيرًا إلى أن العام المالي الحالي سيحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.5%.

وقال تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" الصادر اليوم إيرادات السياحة المصرية بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات نمو الاقتصاد المصري، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي القادم بنحو 6% مقارنة بـ5.6% مستهدفة خلال العام المالي الجاري.

وبحسب تقرير البنك فإنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي بدعم من الانتعاش المستمر الصادرات ومشاريع البناء العامة الكبيرة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة.

ويقول التقرير إن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، هي استمرار نهج الانتظار والترقب الذي اتبعه المستثمرون الأجانب وتآكل القدرة التنافسية نتيجة لارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة والتضخم المرتفع.

وأضاف "إلا أنه يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال التزام الحكومة المصرية القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".