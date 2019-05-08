البورصة تهوي 2.5% رغم قرار إلغاء زيادة ضريبة الدمغة

كتبت- شيرين صلاح:

هوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.52% إلى مستوى 14026 نقطة، بعد يوم واحد من إعلان وزارة المالية، عن إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن تراجع المؤشر الرئيسي اليوم بنسبة 2.5% نتيجة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم التي لم يكن يعكسها المؤشر منذ فترة.

وأوضح زكريا، أن قرار وزارة المالية، لم يؤثر على السوق إذ أن تكلفة عملية التداول لا تزال مرتفعة مع استمرار وجود الضريبة، خاصة مع انخفاض أسعار الأسهم.

وبحسب بيان وزارة المالية، أمس، فإنها انتهت من مشروع قانون لتثبيت سعر الضريبية الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة، بدلا من 1.75 في الألف كان مقررا تطبيقها في يونيو المقبل.

وأضاف أنه على الرغم من أن نسبة تراجع المؤشر الرئيسي اليوم تبدو كبيرة لكنها لا تعبر فعليا عن أداء السوق، حيث أن متوسط نزول الأسهم اليوم يصل لـ 7%، ولكن هبوط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة منخفضة هو ما عكسه المؤشر.

وأوضح أن هبوط السوق اليوم، يعود أيضًا لعدة عوامل منها تراجع البورصات العالمية وخاصة الأمريكية أمس بنحو 2% مع تصريحات الرئيس الأمريكي حول الخلاف مع الصين، بالإضافة إلى الضغوط البيعية من المستثمرين العرب ومخاطر الشراء الهامشي للأفراد ما تسبب في خلق ضغوط بيعية عليهم مع تراجع أسعار الأسهم.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 83.4 مليون جنيه و28.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 111 مليون جنيه.

وانخفضت أسهم أوروبا اليوم للجلسة الثالثة في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن نتائج أعمال إيجابية من شركات مثل وايركارد وسيمنس ساعدت أسهم ألمانيا على الصعود، بحسب وكالة رويترز.

وقال زكريا، إن بعض أسهم الشركات حققت هبوطا كبيرا لدرجة أنها خسرت مكاسب بعد التعويم وسجلت أسعارًا أقل من أسعارها قبل التعويم، وخاصة أسهم شركات قطاع الأسمنت.

وتراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي 0.9%، وسهم إم إم جروب بنحو 10%، والمجموعة المالية هيرميس 1.8%، والنساجون الشرقيون 1.9%، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 4%، والشرقية للدخان 1.2%.