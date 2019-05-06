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    5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:58 ص الإثنين 06 مايو 2019
    5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بسوق الجملة بالعبور، عند نفس مستويات الأمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه.

    البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    البصل بين 3 و5 جنيهات.

    الكوسة بين جنيهين و4 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

    اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الخضراوات أسعار الفاكهة سوق العبور

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