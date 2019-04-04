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    وزير التجارة يبحث ترتيبات استضافة مصر للمعرض الدولي للبناء والتشييد

    01:25 م الخميس 04 أبريل 2019
    وزير التجارة يبحث ترتيبات استضافة مصر للمعرض الدولي للبناء والتشييد

    جانب من الاجتماع

    كتبت- دينا خالد:

    قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير عمرو نصار، التقى مع كريس كيلبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة دي أم جي إيفينتس العالمية، والوفد المرافق له، لبحث ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للبناء والتشييد، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 2-4 سبتمبر المقبل.

    وقال نصار، إن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة وفرصاً كبيرة للنفاذ للأسواق الاقليمية والعالمية.

    وأشار إلى أن صناعة مواد البناء تمثل أحد الصناعات الرئيسية بالاقتصاد المصري حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء علي المستوي الاقليمي.

    وأضاف أن تنظيم المعرض للعام الثاني على التوالي في مصر يعكس اهتمام الشركة بالسوق المصري كأحد أهم الأسواق الإقليمية في مجال صناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

    وأوضح نصار، أن المعرض يضم 8 قطاعات رئيسية تشمل مواد البناء وآلات ومعدات الإنشاءات والميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية وأبواب وشبابيك وواجهات المباني والتشطيبات وأنظمة التكييف وأعمال الخرسانة.

    وقال كريس كيلي، النائب الأول لرئيس مجلس ادارة شركة دي ام جي ايفينتس العالمية، إن النسخة الثانية للمعرض تتضمن مشاركة 300 عارض يمثلون 30 دولة ، مشيرا الي ان أهم الدول المشاركة بالمعرض تشمل مصر والمملكة المتحدة وألمانيا واليونان والهند.

    وأضاف كيلي، أن المعرض يستهدف جذب مشترين دوليين للسوق المصري في عدد كبير من المجالات الصناعية وهو ما يسهم في دعم صادرات الصناعة المصرية في مجال الصناعات المغذية لقطاع البناء والتشييد.

    وزارة التجارة والصناعة المعرض الدولي للبناء والتشييد عمرو نصار كريس كيلبي شركة دي أم جي إيفينتس

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