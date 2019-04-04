مصر تطرح سندات باليورو في بورصة لندن

القاهرة- وكالات:

تطرح مصر سندات مقومة باليورو لأجل ست سنوات و12 عاما في بورصة لندن اليوم الخميس، على أن تجري تسويتها في 12 أبريل الجاري، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.

وتقول الوثيقة إن الحجم سيكون قياسيا مما يعني أنه لن يقل على الأغلب عن 500 مليون دولار، بحسب الوكالة.

وتستحق السندات في 11 أبريل 2025، وأبريل 2031. وقالت الوثيقة إن مديري الدفاتر هم بنوك آي.إم.آي، وبي.إن.بي باريبا، وناتكسيس، وستاندرد تشارترد.