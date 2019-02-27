وزير البترول: بدء تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة الشهر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول إن الوزارة ستبدأ تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالقطاع الشهر المقبل للمجموعة الأولى من الشباب الذين اجتازوا الاختبارات، وذلك بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن هذه الشركات أعربت عن استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة البترول في هذا المجال بما تمتلكه من خبرات ووسائل تكنولوجية متطورة للمساهمة في إكساب الكوادر الشابة خبرات ومهارات تساهم في دعم استعدادهم لتولي المسئولية في المستقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع المجموعة الأولى من شباب العاملين بقطاع البترول الملتحقين ببرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة والبالغ عددهم 117 شابا وشابة اجتازوا الاختبارات المكونة التى أهلتهم للإلتحاق بالبرنامج الجديد.

ويهدف البرنامج إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من الشباب بالقطاع للقيادة في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية، حيث يعد هذا البرنامج أحد محاور تنفيذ خطة عمل برنامج تنمية الموارد البشرية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، واجتاز 450 عاملا الاختبارات وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات سيتم تأهيلهم تباعا.

وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن نواحٍ علمية وتطبيقية في مجالات الأعمال، والجوانب الإدارية والتكنولوجية والفنية المتخصصة.

وذكر أن البرنامج سيساهم في تنمية مهارات هذه الكوادر الشابة الواعدة وتسليحها بالأساليب العلمية والخبرات العملية التي تكفل لها المشاركة الإيجابية في المستقبل في تنفيذ الرؤى الشاملة لضمان استمرار وزيادة النمو الحالي الذى تشهده صناعة البترول والغاز المصرية.

كما يستهدف البرنامج قدرة هذه الكوادر على المشاركة في إدارة المنظومة البترولية التي تشهد تناميا مستمرا وتنوعا كبيرا في حجم المشروعات والأعمال والأنشطة والاستثمارات سواء في البحث عن البترول والغاز وتنمية الاكتشافات، أو صناعات القيمة المضافة كالتكرير والبتروكيماويات، بحسب الوزير.

وأشار الملا إلى أن إعداد القيادات الشابة يستهدف مواكبة عمليات التحول الرقمي واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة الأعمال على نطاق عالمي واسع لما لها من مردود إيجابي على سرعة وكفاءة العمليات، ومكاسب اقتصادية مميزة.

وأوضح أن استخدام الأساليب التكنولوجية جعل الاتجاه نحو استقطاب ذوي الخبرة في مثل هذه التكنولوجيات أمراً حتمياً، وهو ما أبرز دور الشباب في قدرتهم على التعامل مع هذه التكنولوجيات بكفاءة وسهولة.

وقال إن قطاع البترول يمضي قدماً لتطبيق التكنولوجيات الحديثة في كافة أوجه النشاط البترولي، وخاصة تطبيق منظومة "ERP" والتي تعمل على ربط كافة قواعد البيانات والمعلومات بالشركات تحت مظلة نظام موحد لضمان سرعة وكفاءة أداء كافة العمليات بالقطاع ودعم عمليات اتخاذ القرار بسرعة ودقة.

وأضاف الوزير أنه تم كذلك تكوين قاعدة بيانات شاملة تشمل العاملين بالقطاع بما يساعد في دعم اتخاذ القرارات الإدارية على أسس سليمة.

وذكر أنه تم الإعداد لتنفيذ برنامج آخر لرفع كفاءة العناصر الشابة العاملة بمجال السلامة والصحة المهنية بشركات القطاع، وتم اختيار دفعة منهم يبلغ عددها 75 شاباً.

