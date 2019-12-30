جهاز المنافسة يوضح الخطوات التي نفذها قبل الموافقة على صفقة أوبر وكريم "إنفوجرافيك"

كتب- عبدالقادر رمضان:

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على موقع "فيسبوك" إنفوجراف يوضح الخطوات التي اتخذها الجهاز للتعامل مع صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.

وأعلن الجهاز أمس موافقته المشروطة على صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر)، وشركة كار-يم إينك (كار-يم).

ويوضح الإنفوجراف التالي الخطوات التي اتخذها الجهاز قبل الموافقة على صفقة الاستحواذ.

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