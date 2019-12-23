أسعار الدولار تستقر في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين 23-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16 جنيها، و16.09 جنيه للبيع.