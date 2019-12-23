جمال نجم يشارك باجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي

كتبت- منال المصري:

شارك جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في مدينة أبو ظبي.

واجتمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، واستعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر 2019، في إطار استراتيجيته الخمسية 2015- 2020.

وبحسب بيان من الصندوق اليوم الاثنين، فقد أحيط المجلس علما بطلبات القروض التي قدمتها الدول الأعضاء للاستفادة مجددا من موارد الصندوق، والتطورات المتعلقة بالقروض القائمة، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.

وتضمن جدول أعمال المجلس استعراضا لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار، بحسب البيان.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة.

واستعرض المجلس تنظيم الصندوق لمجموعة من الاجتماعات منها: الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، والاجتماع السابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، والاجتماع الثالث لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.